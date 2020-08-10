فهد التخصصي تطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام "التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية"، وظائف صحية شاغرة للجنسين، للحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ لدى فرع المستشفى بالدمام، الجبيل العام، ومركز سعود البابطين لصحة القلب.
وتابع المستشفى بأن الوظائف تحت مسميات" تقني طبي (بنك الدم)، – تقني طبي (مختبر التوافق النسيجي وعلم المناعة) -أخصائي أجهزة طبية - طبيب مقيم طوارئ - استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
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