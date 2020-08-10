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فهد التخصصي تطرح وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1772
فهد التخصصي تطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام "التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية"، وظائف صحية شاغرة للجنسين، للحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ لدى فرع المستشفى بالدمام، الجبيل العام، ومركز سعود البابطين لصحة القلب.

وتابع المستشفى بأن الوظائف تحت مسميات" تقني طبي (بنك الدم)، – تقني طبي (مختبر التوافق النسيجي وعلم المناعة) -أخصائي أجهزة طبية - طبيب مقيم طوارئ - استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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