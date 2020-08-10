أمطار فيفاء تتسبب في انهيارات صخرية وإخلاء مبنى سكني

الرياض (صدى):
أدت أمطار فيفاء الغزيرة إلى تساقط الصخور العملاقة على الطرقات مما نتج عنه قطع طريق الحزام.
وفي الصدد ذاته عقد محافظ فيفاء، سفر بن سعد الشهراني، صباح أمس الأحد، اجتماعًا مع رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان الفيفي؛ لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات الانهيارات.
وناقش الاجتماع إخلاء مبنى سكني معرض للخطر، وعمل مصدات لاحتواء الانهيارات، واستمرار أعمال البلدية في الموقع لرفع مخلفات الانهيار، وإنزال وإزالة الصخور المتساقطة.
وتستمر بلدية فيفاء في فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه، وذلك إثر الحالة المطرية المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين.