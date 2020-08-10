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واتساب يتيح خاصية جديدة لاختيار خلفية مختلفة لكل محادثة

Time منذ ساعتين
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واتساب يتيح خاصية جديدة لاختيار خلفية مختلفة لكل محادثة

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق واتساب عن طرح خاصية جديدة لهواتف آيفون، ستغير شكل وتصميم الرسائل.

وتساعد الخاصية الجديد في تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات واتساب.

فأصبح الأن بإمكان مستخدمي آيفون وضع خلفيات محددة لكل محادثة سواء في الدردشة الجماعية، أو المحادثات الفردية مع الأهل والأصدقاء.

وتتيح الخاصية الجديدة اختيار الصور والخلفيات للرسائل، من بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا، كما توفر اختيار أي صورة من الصور المخزنة على هاتفك.

ومن المقرر أن يصدر واتساب، الخاصية الجديدة على هواتف أندوريد، في الفترة القادمة ولكنها متاحة حاليًا لهواتف آيفون، في أحدث إصدار لنظام بيتا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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