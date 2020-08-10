واتساب يتيح خاصية جديدة لاختيار خلفية مختلفة لكل محادثة

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق واتساب عن طرح خاصية جديدة لهواتف آيفون، ستغير شكل وتصميم الرسائل.
وتساعد الخاصية الجديد في تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات واتساب.
فأصبح الأن بإمكان مستخدمي آيفون وضع خلفيات محددة لكل محادثة سواء في الدردشة الجماعية، أو المحادثات الفردية مع الأهل والأصدقاء.
وتتيح الخاصية الجديدة اختيار الصور والخلفيات للرسائل، من بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا، كما توفر اختيار أي صورة من الصور المخزنة على هاتفك.
ومن المقرر أن يصدر واتساب، الخاصية الجديدة على هواتف أندوريد، في الفترة القادمة ولكنها متاحة حاليًا لهواتف آيفون، في أحدث إصدار لنظام بيتا.