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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق حملة "تعويضك مضمون"

Time منذ ساعتين
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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق حملة "تعويضك مضمون"

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حملتها الإعلامية التوعوية تحت شعار "تعويضك مضمون"، وذلك بهدف تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة، حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.

كما تتناول الحملة، حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من خلال ابراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000 ) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة هنا

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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