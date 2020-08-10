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3 جامعات بالمملكة تتواجد ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا

Time منذ 3 ساعات
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3 جامعات بالمملكة تتواجد ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا

الرياض (صدى):
نجحت 3 جامعات في المملكة في أن تتواجد ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى عالمي حسب تصنيف شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم.

وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الجامعات السعودية والعربية، بحصولها على المركز الأول.

وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثاني سعوديا والثالث عربيا، واحتلت جامعة الملك سعود المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا.

وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 143 عالميا والأولى سعوديا وعربيا متقدمة 46 مركزا عن تصنيف العام الماضي.

وأحرزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 186 عالميا متقدمة 14 مركزا عن العام الماضي، وحلت جامعة الملك سعود في المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا محرزة المرتبة 287 عالميا، متأخرة 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي.

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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