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طالبة سعودية تبتكر جهازا يحد من الحوادث المرورية

Time منذ 3 ساعات
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طالبة سعودية تبتكر جهازا يحد من الحوادث المرورية

جازان (صدى):
الطالبة شذى سالم الحريصي 19 عام والمتخرجة من الثانويه العامه في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، ابتكرت جهازا صغيرا، يحد من الحوادث المرورية وذلك عن طريق وضع الجهاز عند محركات السيارة .

وقالت الحريصي عن كيف بدأت في تنفيذ اختراعها الصغير " كرست جهودي وأفكاري للاختراع وبديت وأنا أدرس في أول ثانوي لكثرة الحوادث التي تعاني منها المنطقه التي كنت أعيش فيها وبمجرد أن جاءتني الفكره توجهت إلى منسقة الموهبة الخاصه بمدرستي الأستاذة هيفاء الزهراني كل الشكر والتقدير"

.

وتابعت الحريصي بأنها ستوجه مسار مستقبلها لخدمة مجتمعها، مشيرة إلى أن الاختراع يختص بوضعه عند محركات السيارة وذلك لـ انخفاض نسبة عدد وفيات الحوادث المرورية ويسهِّل التحكم بالسرعة عند سائق السيارة.

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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