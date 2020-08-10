«أرامكو» تتفوق أمام أكبر 5 شركات نفطية

الرياض (صدى):
استطاعت شركة أرامكو، عملاق النفط، أن تتخطي أرباحها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء تفوق شركة أرامكو بعد أن حققت أرباحا صافية، فيما سجلت الشركات الخمس خسائر قياسية مع تهاوي أسعار النفط بنسبة 39% في النصف الأول و57% في الربع الثاني.
وجاء تفوق أرامكو على شركات: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".
و بلغ صافي الربح لشركة أرامكو 23.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر للشركات الخمس قيمتها نحو 1.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و4.7 مليار دولار لشركة شيفرون، و8.3 مليار دولار لشركة توتال، و18.2 مليار دولار لشركة شل، و21.2 مليار دولار لشركة بي بي.