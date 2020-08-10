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«أرامكو» تتفوق أمام أكبر 5 شركات نفطية

Time منذ 10 دقائق
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«أرامكو» تتفوق أمام أكبر 5 شركات نفطية

الرياض (صدى):
استطاعت شركة أرامكو، عملاق النفط، أن تتخطي أرباحها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء تفوق شركة أرامكو بعد أن حققت أرباحا صافية، فيما سجلت الشركات الخمس خسائر قياسية مع تهاوي أسعار النفط بنسبة 39% في النصف الأول و57% في الربع الثاني.

وجاء تفوق أرامكو على شركات: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

و بلغ صافي الربح لشركة أرامكو 23.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر للشركات الخمس قيمتها نحو 1.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و4.7 مليار دولار لشركة شيفرون، و8.3 مليار دولار لشركة توتال، و18.2 مليار دولار لشركة شل، و21.2 مليار دولار لشركة بي بي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فعلآ حقيقة أنا كل ليلة من بعد الساعة1بعد منتصف اليل أروح لحديقة معينه وأمشي فيها واسولف باالجوال والواتس مع العيال وأنا أمارس رياضة المشي والحريم متبطحات على المفارش قهوة وشاهي وحلا كل وحده اكبر من البالون بس في الفترة الأخيرة صرت الاحظ البنات يقومون ويمشون وراي بمسافة اعتقد أني شجعتهن بطريقة ما
شيوووووووووووووووووووووووووون
مرحبا ببي ( اسمح لي اناديك بالاسم هذا بسبب زخرفة اسمك ذكرتني بالببي ) يقول المثل اربطو عنزكم لا يجيها تيسنا وانت وصلتها بنفسك لصديقك وهي اللي تبيه وش دخل الرجل تحقد عليه وانت اللي أمنت النعجة عند الذيب وعجبي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جعل يده الكسر إن شاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خباث كلهم حتى الفتاة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أمريكا تبغى تسيطر والصين تبغى تنتج والناس تبغى تستهلك

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