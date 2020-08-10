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500 عائلة تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة» في لبنان

Time منذ 52 دقيقة
Views 1329
500 عائلة تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة» في لبنان

بيروت (صدى):
قدم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس (الأحد)، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، بموازاة وصول الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وشملت المواد الغذائية التي وُزعت على 500 عائلة متضررة، سلالاً غذائية متنوعة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق. ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فعلآ حقيقة أنا كل ليلة من بعد الساعة1بعد منتصف اليل أروح لحديقة معينه وأمشي فيها واسولف باالجوال والواتس مع العيال وأنا أمارس رياضة المشي والحريم متبطحات على المفارش قهوة وشاهي وحلا كل وحده اكبر من البالون بس في الفترة الأخيرة صرت الاحظ البنات يقومون ويمشون وراي بمسافة اعتقد أني شجعتهن بطريقة ما
شيوووووووووووووووووووووووووون
مرحبا ببي ( اسمح لي اناديك بالاسم هذا بسبب زخرفة اسمك ذكرتني بالببي ) يقول المثل اربطو عنزكم لا يجيها تيسنا وانت وصلتها بنفسك لصديقك وهي اللي تبيه وش دخل الرجل تحقد عليه وانت اللي أمنت النعجة عند الذيب وعجبي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جعل يده الكسر إن شاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خباث كلهم حتى الفتاة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أمريكا تبغى تسيطر والصين تبغى تنتج والناس تبغى تستهلك

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