استثناء " أقارب الكويتيين " من الحظر المفروض على 31 دولة

خالد الظفيري (صدى):
استثنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، غير المواطنين القادمين من الدول الـ 31 المحظورة بدخول البلاد بشرط أن يكون لديهم صلة قرابة مع الكويتيين من الدرجة الأولى.
وعممت الإدارة العامة هذا الشرط على شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.
وتشمل قائمة الدول التي أدرجتها هيئة الطيران المدني كل من: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتينيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.