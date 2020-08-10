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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 48 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال و شرق و وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

قندب
كفيت ووفيت يابو محمد
ابو عمار
انفصالها طبيعي جدا لان زواج المسيار لا يستمر اكثر من شهور معدوده وخصوصا ان الزوجه تحتاج تغير الزوج من اجل الحصول على مهر جديد ومتعه جديده وهذا طبيعي جدا لراغبات المسيار و ممارسته و بدور صاحبة خبره في هذا المجال مثل غيرها من النساء الاتي يتزوجن مسيار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله صباح خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عمومآ أنا حبيت أطرح تجربتي والي شجعني ع طرحها هي الأخت الي باالخبر هذا مو من شي بس من باب أنكم تنتبهون وتحذرون من رفقاء السوء الكذابين ومن البنات الأجنبيات الي يستلطخون الشباب ويلعبون ع مشاعرهم ولا جاء وقت الجد تكشفت لك شيطانه مو انسانه أنا خطبت بحياتي ثلاث بنات كلهن يمنيات ثنتين من جنوب اليمن ووحده من الشمال والله ماجاني إلا وجع الراس واحداث القصة الحقيقية الي سردتها لكم هنا وقعت مع أحداهن فلا تتحمسون كثير ونصيحة لاصار معك شي يفرحك لاتعلم به أحد ولو رجعتو لخبر عولا الفارس تستغل الاطفال الرضع وخبر الحرمه الي نسخت واتس زوجها وشافت البلاوي بتلاحظون صاحبي الغدار دخل يعلق ع تعليقاتي ويفول الحياة قسمه ونصيب وهي في الاصل يااهبل الزواج قسمة ونصيب اما الحياة فهي اقدار مقسمه لكن ردي عليك مثل رد النعال على الصرصور يوم ينسحق تحتها وتستاهل غير سمعتك الي لطختها بيدك بكرة النهار عيالك لاكبرو بيتحرجون من ذكر إسمك والأيام تثبت لك كلامي
زعيم اااسيا
في كثير يمارسون المشيء من رجال ونساء ولكن بطريقه خاطئه انا بحمد الله وفضله اقطع فاليوم ٢٠كيلو مشيء محروم الي ماجرب متعة المشيء صحيا وذهنينا وشعور بالسعاده

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