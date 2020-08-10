الإحصاء: 2% من النساء لا يمارسن الرياضة لعدم وجود من يشاركهن

نواف السالم (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نسبة الإناث السعوديات اللاتي لا يمارسن الرياضة، موضحة أن 2% منهن لا يمارسن الرياضة بسبب عدم وجود من يشاركهن بذلك، في حين أن 48% منهن ليس لديهن رغبة في ذلك.
كما كشفت الهيئة في تقريرها أن 25 % من الشباب يمارسون الرياضة لتحسين المظهر الخارجي، و46% من الإناث يمارسن الرياضة لنفس الهدف.
وفي سياق آخر أشارت الإحصاء إلى أن 9% من الإناث السعوديات يرفضن الزواج بسبب عدم وجود رغبة في تحمل المسؤولية.
كما أوضحت أن 20% من الشباب يبحثون عن عمل عن طريق الأهل والأقارب، و 17.2% من الإناث عبر ذات الطريقة.