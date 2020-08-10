الأعداد السابقة للصحيفة

الإحصاء: 2% من النساء لا يمارسن الرياضة لعدم وجود من يشاركهن

Time منذ 38 دقيقة
Views 1462
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الإحصاء: 2% من النساء لا يمارسن الرياضة لعدم وجود من يشاركهن

نواف السالم (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نسبة الإناث السعوديات اللاتي لا يمارسن الرياضة، موضحة أن 2% منهن لا يمارسن الرياضة بسبب عدم وجود من يشاركهن بذلك، في حين أن 48% منهن ليس لديهن رغبة في ذلك.

كما كشفت الهيئة في تقريرها أن 25 % من الشباب يمارسون الرياضة لتحسين المظهر الخارجي، و46% من الإناث يمارسن الرياضة لنفس الهدف.

وفي سياق آخر أشارت الإحصاء إلى أن 9% من الإناث السعوديات يرفضن الزواج بسبب عدم وجود رغبة في تحمل المسؤولية.

كما أوضحت أن 20% من الشباب يبحثون عن عمل عن طريق الأهل والأقارب، و 17.2% من الإناث عبر ذات الطريقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا الحقير تحرش باللمس الخلفيه والا سرق حاجه منها
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها
ابو عمار
ما اشوف احد منهن طلب مني مشاركتهن في رياضه المشي :) لكن الممشى اللي عندنا ما شاء الله مليان من النساء كبار و صغار يمارسون رياضة المشي
ابو عمار
ايش حكاية الحرائق هالايام اشوفها بكثره اخشى ان تكون مفتعله لامر ما
abdul
اذا تم انقاذهم من قبل الدفاع المدني تنحط علي رقبتهم تكاليف الانقاذ ويدفعونها في ظرف سنة تقسيطا . نُو فْرِي لانْتشْ

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