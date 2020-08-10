الأعداد السابقة للصحيفة

هلاك 10 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء

Time منذ 50 دقيقة
Views 1444
Comment 1
هلاك 10 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء

الرياض (صدى):
سقط قتلى وجرحى وأسرى من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية بالمحافظة، مؤكدةً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من عشرة، وأُسر 13 من الميليشا الإرهابية.

وفي منطقة "قيفة" بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان الميناء تحت سيطره الحزب المجوسي وهو صاحب الانفاق وهو من طلب من اسرائيل تدمير العنابر بكلامه عن حيفا وعن المواد المخزنه عندهم وهذا يعتبر اشاره لاسرائيل ان عندنا في الميناء مواد مخزنه تعالو دمروها فأبو زميره والصهاينه حبايب الروح بالروح
زائر
رحمهم الله ونسال الله ان يكفينا شر هذا المرض .. وهنا السؤال لوزارة التعليم هل يمكن ان تحمون ابناءنا الطلاب من انتشار هذا الفيروس قبل ان يكون هناك لقاح او علاج؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على الحوثيين اذناب المجوس الظالمين .. آمين ..
ابو عمار
ولماذا يا قرقاش لا تذكر اسم المسؤل الخليجي واسمه موجود في تغريداته
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وليش حكمت على أخلاقه من خلال حماسه وحبه للآنتصار انا احسه شخص مظلوم مو شرط ان رده فعله داخل الملعب تدل على سوء خلقه يمكن حماس زياده او يتنفز بسرعه مابقدر يضبط أعصابه وتصير بالكثير من البشر يمكن غصب عنهم مو حلو ندخل باالنوايا ونحكم على الشخص من رده فعله وان أخلاقه سيئه او مو متربي👍😊

أخر الأخبار

مطالب بمحاسبة مواطن يسخر من المعلمين
مطالب بمحاسبة مواطن يسخر من المعلمين
Time منذ 10 دقائق Views 1334
هلاك 10 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء
هلاك 10 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالبيضاء
Time منذ 50 دقيقة Views 1444
استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا
استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1940
محمد الشيخ : أخشى على الهلال من الفتح
محمد الشيخ : أخشى على الهلال من الفتح
Time منذ ساعة Views 365
قانوني يطالب بمعاقبة المجازفين بقطع السيول رغم التحذيرات
قانوني يطالب بمعاقبة المجازفين بقطع السيول رغم التحذيرات
Time منذ ساعة Views 1753
سالم الأحمدي : اللاعب الأهلاوي يتفوق على الاتحادي بلا منازع
سالم الأحمدي : اللاعب الأهلاوي يتفوق على الاتحادي بلا منازع
Time منذ ساعة Views 333
خالد الشعلان : فنياً مباراة الإتحاد والأهلي أقل بكثير من مباراة النصر والهلال
خالد الشعلان : فنياً مباراة الإتحاد والأهلي أقل بكثير من مباراة النصر والهلال
Time منذ ساعة Views 283
كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل أيام من ربع نهائي دوري الأبطال
كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل أيام من ربع نهائي دوري الأبطال
Time منذ ساعتين Views 1714
بالفيديو.. حريق ضخم في أحد المستودعات بالرياض
بالفيديو.. حريق ضخم في أحد المستودعات بالرياض
Time منذ ساعتين Views 2083
مطلقة عن الدروس المستفادة من تجربتها: " تعلمت عدم التهور "
مطلقة عن الدروس المستفادة من تجربتها: " تعلمت عدم التهور "
Time منذ ساعتين Views 2484