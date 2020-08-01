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تحذير لمستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب

Time منذ ساعة
Views 1642
تحذير لمستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب

المدينة المنورة (صدى):
حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب من السيول.

وقالت الوزارة في تحذيرها: " تنبيه لمستخدمي طريق صفينة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لفتح السد وعبور المياه على الطريق لسلامتكم جرى التنويه ".

ودعا فرع الوزارة بالمدينة المنورة السائقين للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة، حيث تشهد نشاطا للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية.

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أحدث التعليقات

تامر
رح خزن أفضل لك
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمهم الله وشفى الله الابن وألهم الأطباء للوصول إلى علاج للمرض الفتاك فليس هناك داء إلا وله دواء علمه من علم وجهله من جهل
أبو كنان
اللهم اشفه وعافه طبيب طيب القلب وبشوش ومحبوب ويدلي بتصريحات للإعلام مفيدة وبأسلوب ممتع
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل ...مهما كانت الأسباب فلا يوجد مبرر للقتل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )
ماجد
على شيء تافه خسر دنباه وأخرته

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