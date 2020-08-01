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بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة ونشكر خادم الحرمين

Time منذ ساعة
Views 1609
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة ونشكر خادم الحرمين

نايف السالم (صدى):
أكد "أحمد الشمري"، أحد أبطال ميادين الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، أن ما تحقق خلال الحج هو تتويج للجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأعرب الحاج "الشمري" عن سعادته بقبوله ضمن وفد الرحمن للحج الاستثنائي الذي توافرت فيه كل أسباب الراحة والطمأنينة والخدمات المتميزة التي قدمتها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج.

وأوضح"الشمري" أن الله شرفه بأن يكون أحد المدافعين بميادين الشرف والكرامة عن أقدس وأطهر البلاد، مشيرًا إلى أن إصابته هي وسام شرف وعز يفتخر به.

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... سرابيت الاخونج
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... القانون
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... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
زائر
الله يرحم والده احمد بغلف . لو احد همس عند قبر والده واخبره أن ابنه يبدد امواله لخرج وكسر عظام ابنه عبدالعزيز بغلف ........................
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاه كل خيـر ويبارك فيه

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