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روما يكسر فرحة يوفنتوس في ليلة تتويجه بالدوري الإيطالي

Time منذ ساعة
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روما يكسر فرحة يوفنتوس في ليلة تتويجه بالدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
نجح روما، في إفساد فرحة نادي يوفنتوس بتتويجه بالدوري الإيطالي، بعد إسقاطه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب أيانز ستاديون.

وفاز يوفنتوس، بمسابقة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، لكنه خسر أمام روما في غياب باولو ديبالا بسبب الإصابة، وإراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأحرز اليوفي أول هدف في اللقاء، من خلال غونزالو هيغواين في الدقيقة الخامسة، لكن تعادل نيكولا كالينيتش لروما بهدف في الدقيقة الـ23، وسجل دييغو بيروتي هدف التقدم من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم أحرز بيروتي هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، في الدقيقة 52 .

وتجمّد رصيد يوفنتوس في صدارة الجدول برصيد 83 ، بينما ارتفع رصيد روما إلى النقطة 70 في المركز الخامس.

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أحدث التعليقات

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... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
زائر
الله يرحم والده احمد بغلف . لو احد همس عند قبر والده واخبره أن ابنه يبدد امواله لخرج وكسر عظام ابنه عبدالعزيز بغلف ........................
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاه كل خيـر ويبارك فيه
ناقد رياضي
الانظمة واضحة مايكون لاعب النصر وقع على تعهد عند وصوله لمطار الملك خالد بالحجر على نفسه في سكنه 14 يوماً . والآن يؤكد نادي النصر مشاركته بالتمارين وهذا مخالفة لنظام وزارة الداخلية . والمطلوب ترحيله ومعاقبة رئيس نادي النصر وسجنه . كورونا قد تظهر على الشخص فب الأيام الأولى ، أو في اليوم 14 من بداية الوصول بعد اختلاطه مع الناس ..
. راعــي الـددســـن .
أقـول ｝الكافـر يوم جاه عزرائـيل قال له عطني دقيتين أصـلي .

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