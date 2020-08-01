روما يكسر فرحة يوفنتوس في ليلة تتويجه بالدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
نجح روما، في إفساد فرحة نادي يوفنتوس بتتويجه بالدوري الإيطالي، بعد إسقاطه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب أيانز ستاديون.
وفاز يوفنتوس، بمسابقة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، لكنه خسر أمام روما في غياب باولو ديبالا بسبب الإصابة، وإراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأحرز اليوفي أول هدف في اللقاء، من خلال غونزالو هيغواين في الدقيقة الخامسة، لكن تعادل نيكولا كالينيتش لروما بهدف في الدقيقة الـ23، وسجل دييغو بيروتي هدف التقدم من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم أحرز بيروتي هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، في الدقيقة 52 .
وتجمّد رصيد يوفنتوس في صدارة الجدول برصيد 83 ، بينما ارتفع رصيد روما إلى النقطة 70 في المركز الخامس.