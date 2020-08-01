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ضبط لصًّا سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة

Time منذ 9 دقائق
Views 1384
ضبط لصًّا سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة

حمود العنزي (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل قضية سرقة مركبة امرأة، ودَهْسها، واستخدام بطاقة الصراف الخاصة بها.

وأوضحت المصادر أن الأمن تمكَّن في وقت قياسي من القبض على اللص رغم محاولته تضليل عمليات البحث عنه.

وقالت المصادر أن امرأة أبلغت الأمن عن قيام شخص بركوب مركبتها خلال ركنها في وضع التشغيل، وقام بدهسها؛ ما عرَّضها للإصابة، وهرب بالمركبة لجهة غير معلومة.

ونجحت الجهات الأمنية بالعارضة في تحديد معلومات تفيد بهوية الجاني حيث تم ضُبط الجاني في مدخل إحدى القرى وبحوزته المركبة بعدما بدَّل لوحتَيْها، واستخدم بطاقة الصراف الخاصة بصاحبة السيارة في عملية شراء من إحدى المحطات.

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أحدث التعليقات

ابوعادل
هههههههه انا من سعودي انا من زهران واجد هلو يا لعنبو التمثيل ألا عمى
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخيتي جنوبيه اللحم والشحم والراس والكراعين .😋.
ابوعادل
المفروض يقطع رأس المرسل والمرسول والمستقبل
ابو محمد
اللهم اعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين..
أبو عبد العزيز
الله يرحم من مات ويحفظ من هو حي. ويوفقهم.

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