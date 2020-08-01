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شاهد..جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين

Time منذ 51 دقيقة
Views 1663
شاهد..جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين

نايف السالم (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض فيه عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو أنه تم إلقاء القبض على مواطن ارتكب ثلاث جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

تم القبض على مواطن وثلاثة وافدين من جنسية إفريقية قاموا بارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

وأشار المقطع إلى أنه تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، واستخدامها بارتكاب عددٍ من جرائم سلب العمالة الوافدة.

وأشار المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيمًا من عدة جنسيات قاموا بسرقة مواد صحية بقيمة (200,000) ريال من أحد المستودعات، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا (68) قضية جنائية تمثلت بسرقة المنازل وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وقضايا نشل في أحياء متفرقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخيتي جنوبيه اللحم والشحم والراس والكراعين .😋.
ابوعادل
المفروض يقطع رأس المرسل والمرسول والمستقبل
ابو محمد
اللهم اعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين..
أبو عبد العزيز
الله يرحم من مات ويحفظ من هو حي. ويوفقهم.
ابي اشخ
هذي كلها مرصوده من وقت ماتحركت من الموقع وليس الجمارك من كشفها

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