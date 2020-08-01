رئيس الأهلي يعقد اجتماعاً باللاعبين ويطالبهم بكسب نقاط مواجهة الحزم

طلال الغامدي (صدى):
عقد رئيس مجلس إدارة الأهلي عبد الإله مؤمنه بحضور نائبه الدكتور ياسر محروس اجتماعًا بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري قبل الحصة التدريبية.
وطالب رءيس لنادي ببذل قصاري جهدهم والدخول في أجواء المنافسات بداية من مواجهة الحزم يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد مدرب الفريق الصربي فلادان على الجاهزية البدنية للفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.