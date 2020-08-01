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رئيس الأهلي يعقد اجتماعاً باللاعبين ويطالبهم بكسب نقاط مواجهة الحزم

Time منذ ساعة
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رئيس الأهلي يعقد اجتماعاً باللاعبين ويطالبهم بكسب نقاط مواجهة الحزم

طلال الغامدي (صدى):
عقد رئيس مجلس إدارة الأهلي عبد الإله مؤمنه بحضور نائبه الدكتور ياسر محروس اجتماعًا بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري قبل الحصة التدريبية.

وطالب رءيس لنادي ببذل قصاري جهدهم والدخول في أجواء المنافسات بداية من مواجهة الحزم يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد مدرب الفريق الصربي فلادان على الجاهزية البدنية للفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخيتي جنوبيه اللحم والشحم والراس والكراعين .😋.
ابوعادل
المفروض يقطع رأس المرسل والمرسول والمستقبل
ابو محمد
اللهم اعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين..
أبو عبد العزيز
الله يرحم من مات ويحفظ من هو حي. ويوفقهم.
ابي اشخ
هذي كلها مرصوده من وقت ماتحركت من الموقع وليس الجمارك من كشفها

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