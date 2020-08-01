تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة
منذ ساعة
1865
4
الرياض (صدى):
تمكّنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخيتي جنوبيه اللحم والشحم والراس والكراعين .😋.
ابوعادل
المفروض يقطع رأس المرسل والمرسول والمستقبل
ابو محمد
اللهم اعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين..
أبو عبد العزيز
الله يرحم من مات ويحفظ من هو حي. ويوفقهم.
ابي اشخ
هذي كلها مرصوده من وقت ماتحركت من الموقع وليس الجمارك من كشفها
أخر الأخبار
روما يكسر فرحة يوفنتوس في ليلة تتويجه بالدوري الإيطالي
منذ دقيقتين
1093
ضبط لصًّا سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا بالعارضة
منذ 8 دقائق
1367
شاهد.. قائد آرسنال يُحطم كأس الاتحاد الإنجليزي
منذ 16 دقيقة
1380
حفتر : الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم نرى منهم إلا الشر
منذ 23 دقيقة
1475
شاهد.. غيوم تنومة عسير تُشكل منظر مبهر فوق المرتفعات
منذ 32 دقيقة
1568
بالفيديو.. فضح رجل ادعى أنه سعودي ويُروج للسياحة التركية
منذ 36 دقيقة
2300
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة إدواردو
منذ 43 دقيقة
1481
شاهد..جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين
منذ 50 دقيقة
1658
لقطات رائعة بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام
منذ ساعة
1650
رئيس الأهلي يعقد اجتماعاً باللاعبين ويطالبهم بكسب نقاط مواجهة الحزم
منذ ساعة
1635