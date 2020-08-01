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بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

Time منذ ساعة
Views 1865
Comment 4
بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

الرياض (صدى):
تمكّنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخيتي جنوبيه اللحم والشحم والراس والكراعين .😋.
ابوعادل
المفروض يقطع رأس المرسل والمرسول والمستقبل
ابو محمد
اللهم اعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين..
أبو عبد العزيز
الله يرحم من مات ويحفظ من هو حي. ويوفقهم.
ابي اشخ
هذي كلها مرصوده من وقت ماتحركت من الموقع وليس الجمارك من كشفها

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