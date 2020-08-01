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أرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

Time منذ 35 دقيقة
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أرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

وكالات (صدى):
تُوِّج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي الشهير، ليضمن الفريق مشاركته في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وضع كريستيان بوليسيتش فريقه تشيلسي في المقدمة عقب مرور 5 دقائق، وأدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وتعرض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على الإنذار الثاني، في الدقيقة 73، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ونجح أرسنال في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليعوض نترتيبه المتواضع في الدوري الإنجليزي، حيث أحتل "الجانرز" المركز الثامن في المسابقة المحلية.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا اخت بيونسيه، ليست المشكلة في اللون او العرق ولكن المشكلة ان هناك عنف ممنهج من من بعض افراد الشرطة عندك ضد السود وايضا هناك جرائم ممنهجة و مستمرة من بعض السود خصوصا المخدرات والسرقات والاغتصاب. وهذا خلق عدم ثقة وكره بين الطرفين. الشرطة تظن ان كل اسود هو مجرم محتمل والسود تنظر للشرطة على انها قوة عنصرية.
بلبل البحر
زاهي حواس عاشق للفراعنة.. المدافع الأول عنهم
بلبل البحر
لا بأس طهور ان شاء الله تعالى
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام

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