أرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

وكالات (صدى):
تُوِّج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي الشهير، ليضمن الفريق مشاركته في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.
وضع كريستيان بوليسيتش فريقه تشيلسي في المقدمة عقب مرور 5 دقائق، وأدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
وتعرض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على الإنذار الثاني، في الدقيقة 73، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين فقط.
ونجح أرسنال في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليعوض نترتيبه المتواضع في الدوري الإنجليزي، حيث أحتل "الجانرز" المركز الثامن في المسابقة المحلية.