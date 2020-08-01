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مصر: الإنذار الملاحي التركي يشكل انتهاكاً لحقوقنا السيادية

Time منذ 43 دقيقة
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مصر: الإنذار الملاحي التركي يشكل انتهاكاً لحقوقنا السيادية

القاهرة (صدى):
أكدت الخارجية المصرية أن الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في البحر المتوسط في الفترة من 21 يوليو الى 2 أغسطس، يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وعبرت في بيان اليوم، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بالمتوسط، مؤكدة أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.

وشدد البيان على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل، لافتاً الانتباه إلى أن مصر أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا اخت بيونسيه، ليست المشكلة في اللون او العرق ولكن المشكلة ان هناك عنف ممنهج من من بعض افراد الشرطة عندك ضد السود وايضا هناك جرائم ممنهجة و مستمرة من بعض السود خصوصا المخدرات والسرقات والاغتصاب. وهذا خلق عدم ثقة وكره بين الطرفين. الشرطة تظن ان كل اسود هو مجرم محتمل والسود تنظر للشرطة على انها قوة عنصرية.
بلبل البحر
زاهي حواس عاشق للفراعنة.. المدافع الأول عنهم
بلبل البحر
لا بأس طهور ان شاء الله تعالى
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام

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