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بالفيديو .."مواطنة": نشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو .."مواطنة": نشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

علي القحطاني (صدى):
أكدت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري على أن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به،.

وأشارت إلى أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .

وأوضحت "باموسى" أن الحج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم.

وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا اخت بيونسيه، ليست المشكلة في اللون او العرق ولكن المشكلة ان هناك عنف ممنهج من من بعض افراد الشرطة عندك ضد السود وايضا هناك جرائم ممنهجة و مستمرة من بعض السود خصوصا المخدرات والسرقات والاغتصاب. وهذا خلق عدم ثقة وكره بين الطرفين. الشرطة تظن ان كل اسود هو مجرم محتمل والسود تنظر للشرطة على انها قوة عنصرية.
بلبل البحر
زاهي حواس عاشق للفراعنة.. المدافع الأول عنهم
بلبل البحر
لا بأس طهور ان شاء الله تعالى
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام

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بالفيديو .."مواطنة": نشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي
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