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أزمة رونالدينيو في طريقها للانتهاء

Time منذ 19 ساعة
Views 2530
أزمة رونالدينيو في طريقها للانتهاء

وكالات (صدى):
يبدو أن أزمة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني الأسبق، في طريقها للأنتهاء قريبة، بعدما استمرت إقامته الجبرية في أحد الفنادق في باراغواي، على خلفية اتهامه في قضية تزوير جواز سفره.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن محامي النجم البرازيلي يستعد لتقديم استئناف نهائي يشمل الاعتراف بالذنب المرتكب بدخول باراغواي بجوازات سفر مزورة، بعد القيام بدفع جميع الغرامات الموقعة عليه.

وكانت شرطة باراغواي قد أعتقلت رونالدينيو وشقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي؛ بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.

وعلى الرغم من محاولات رونالدينيو القيام بتصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.

الجدير بالذكر أن رونالدينو وشقيقه غادرا السجن بعد دفع كفالة قدرها 800 ألف دولار لكل منهما، ولكن تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية في باراغواي، بعدما قضيا 32 يومًا داخل السجن.

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أحدث التعليقات

عبدالوهاب
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تستقوي على رجل أمن لاحول له ولاقوة عشان يطبق القانون والمشكله القانون من صالحك صحيا وتلاقي وراه عايله عايشين على ال٣٠٠٠ ريال اللي يتعب عليها
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالشقران ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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