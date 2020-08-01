أزمة رونالدينيو في طريقها للانتهاء

وكالات (صدى):
يبدو أن أزمة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني الأسبق، في طريقها للأنتهاء قريبة، بعدما استمرت إقامته الجبرية في أحد الفنادق في باراغواي، على خلفية اتهامه في قضية تزوير جواز سفره.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن محامي النجم البرازيلي يستعد لتقديم استئناف نهائي يشمل الاعتراف بالذنب المرتكب بدخول باراغواي بجوازات سفر مزورة، بعد القيام بدفع جميع الغرامات الموقعة عليه.
وكانت شرطة باراغواي قد أعتقلت رونالدينيو وشقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي؛ بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.
وعلى الرغم من محاولات رونالدينيو القيام بتصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.
الجدير بالذكر أن رونالدينو وشقيقه غادرا السجن بعد دفع كفالة قدرها 800 ألف دولار لكل منهما، ولكن تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية في باراغواي، بعدما قضيا 32 يومًا داخل السجن.