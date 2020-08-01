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استخراج سيخ " تعليق الذبائح " من جمجمة مقيم

Time منذ ساعة
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استخراج سيخ " تعليق الذبائح " من جمجمة مقيم

حمود العنزي (صدى):
نجح فریق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكین بمدینة الملك سعود الطبیة، من استخراج سیخ حدیدي (أداة تعلیق الذبائح) من جمجمة مقیم ھندي یبلغ من العمر (32 عاما) إثر حادثة سقوط من علو حسب إفادته.

واستقبل قسم جراحة الوجه والفكین بمدینة الملك سعود الطبیة مقیما ھندیا محولا من مستشفى القویعیة، مع وجود سیخ حدیدي اخترق أنسجة العین الیمنى من الجھة الوحشیة، مع وجود تھشم في سقف العین الیمنى وصولا إلى الجیب الجبھي، وعلى مسافة قریبة من العصب البصري.

وبعد عمل الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل فریق جراحة الوجھ والفكین وجراحة المخ والأعصاب والعیون، وعمل الأشعة المطلوبة، تم إدخال المریض للعملیات على وجھ السرعة، واستخراج السیخ المعدني.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا اخت بيونسيه، ليست المشكلة في اللون او العرق ولكن المشكلة ان هناك عنف ممنهج من من بعض افراد الشرطة عندك ضد السود وايضا هناك جرائم ممنهجة و مستمرة من بعض السود خصوصا المخدرات والسرقات والاغتصاب. وهذا خلق عدم ثقة وكره بين الطرفين. الشرطة تظن ان كل اسود هو مجرم محتمل والسود تنظر للشرطة على انها قوة عنصرية.
بلبل البحر
زاهي حواس عاشق للفراعنة.. المدافع الأول عنهم
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عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام

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