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بالفيديو.. إندونيسية تعبر عن سعادتها بأداء الحج بدموع منهمرة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إندونيسية تعبر عن سعادتها بأداء الحج بدموع منهمرة

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، حاجة إندونيسية مُقيمة في المملكة منذ عام ونصف، إذ عبّرت عن سعادتها بأداء الفريضة بدموع منهمرة.

وأكد الحاجة، أن الأمر بالنسبة لها كان نعمة من الله "عز وجل"، إذ أنه حدث قبل مغادرتها المملكة للأبد.

وقالت : " أعيش في الخبر وأتيت إلى المملكة، لأن زوجي يعمل هنا، ثم اتصلت بها سيدة من وزارة الحج وبشرتها بقبولها لأداء الفريضة " .

وأكدت أن إجراءات الحج منظمة بشكل رائع، مقدمة الشكر لوزارة الصحة ووزارة الحج وجميع الجهات المختصة، وكذلك إلى النساء السعوديات اللائي يفرحن برؤية أطفالها في أي مكان.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا اخت بيونسيه، ليست المشكلة في اللون او العرق ولكن المشكلة ان هناك عنف ممنهج من من بعض افراد الشرطة عندك ضد السود وايضا هناك جرائم ممنهجة و مستمرة من بعض السود خصوصا المخدرات والسرقات والاغتصاب. وهذا خلق عدم ثقة وكره بين الطرفين. الشرطة تظن ان كل اسود هو مجرم محتمل والسود تنظر للشرطة على انها قوة عنصرية.
بلبل البحر
زاهي حواس عاشق للفراعنة.. المدافع الأول عنهم
بلبل البحر
لا بأس طهور ان شاء الله تعالى
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام
عادل عبدالحي حمزة
وأوضحت "باموسى" أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم. وأوضحت باموسى ان الحجاج هذا العام المفروض الحج هذا العام

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