أرباح مشاهير التواصل الاجتماعي بالمملكة تصل إلى 268 ألف ريال شهريًا

الرياض (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أن متوسط عدد الإعلانات للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشهر الواحد، هي 4 إعلانات لأربع جهات، فيما يصل متوسط الدخل الشهري إلى 268.7 ألف ريال (71.6 ألف دولار).
ودعت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى إصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين في الإعلانات جنبا لجنب مع توعية وتثقيف أصحاب المصلحة في السوق من أطرافها المتعددة على مستوى احترافية العمل والتعامل مع العملاء وأهمية الالتزام بالوقت والأنظمة والتشريعات.
وأكدت على ضرورة زيادة الرقابة على محتوى الإعلانات المقدمة من المشاهير بما يتناسب مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية والمبادئ والأخلاق والسلامة الصحية.