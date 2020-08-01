"مصر للطيران" تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت

القاهرة (صدى):
ألغت شركة مصر للطيران، جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت، ابتداءًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.
يأتي ذلك بعد تعليق الكويت رحلاتها التجارية من 31 دولة تتضمن مصر، إثر التداعيات المترتبة علي انتشار فيروس كورونا.
كما دعت شركة مصر للطيران، عملائها إلى مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 0900700000 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين .
وكانت الكويت، قد حظرت الطيران التجاري القادم من 31 دولة، هي: الهند، إيران، الصين، البرازيل، كولومبيا، أرمينيا، بنجلاديش، الفلبين، إسبانيا، سنغافورة، البوسنة والهرسك، سيرلانكا، نيبال، المكسيك، إندونيسيا، تشيلي، باكستان، هونج كونج، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، بنما، بيرو، صربيا، مونتنيجرو، جمهورية الدومنيكان، وكوسوفو، مصر، لبنان، سوريا، والعراق.
إقرأ أيضا: