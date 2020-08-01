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سيدة تنتقم من زوجها بعد اكتشاف خيانته لها

Time منذ 22 دقيقة
Views 546
سيدة تنتقم من زوجها بعد اكتشاف خيانته لها

أوتاوا (صدى):
اكتشفت سيدة تبلغ من العمر 35 عاما، خيانة زوجها لها وعلاقته بفتاة تعيش في كندا؛ حيث اعتبرت أنه قرر أن يهدم حياتهما بخطأ ساذج وقع فيه.

وفي التفاصيل، جلس الزوج على فراشه ممسكا هاتفه الجوال في يده يتحدث إلى شخص ما، لم تشك الزوجة ابدا في أن ذلك الشخص الذي يتحدث معه زوجها هو السبب الذي سينهي حياتهما السعيدة؛ حيث نام الزوج وهو يتحدث عبر هاتفه مع شخص ما.

وقامت الزوجة بسحب الهاتف وبالصدفة شاهدت آخر رسالة بينه وبين السيدة التي يخونها معها وهي "أفتقدك كثيرا.. أنتظرك في المنزل بالإجازة"؛ لتنتقم الزوجة منه بالإعلان عن بيع منزلهما الذي كتبه الزوج باسمها حبا فيها، والسيارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى بعض العقارات التي كتبها مؤخرا باسمها، وتعجب المشترون من السعر الرخيص الذي عرضته ولكن كانت تريد البيع بسرعة قبل عودته؛ لتترك له رسالة مع المالكين الجدد، تفيد بأنها باعت كل الأصول الخاصة بها، وأعلنت عن مزاد لبيع ملابسه والآن هي تطلب الطلاق من المحكمة بعد علمها بعلاقته بالسيدة الأخرى.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وقالت والدة الخنيزي، أن أكبر مخاوفها كانت بأن يعود ابنها إليها في هيئة أخرى، كأن يكون أحد أطفال الشوارع، أو غريب الأطوار؛ فيما كانت تراه في المنام خلال السنوات الثلاث الأولى من اختطافها، كما كانت تتأثر عندما ترى ابن أختها وهو صغير يقطع فتات الخبز. السنوات الثلاث الاولى من اختطافه وليس اختطافها لان المختطف موسى وليست والدته
زائر
الله يشفيك يالنفسية إنت ،، كل شيء قلتوا عليه نفسيه جبتوا للناس المرض بهذة الكلمة . فعلا وزارة الحج منعت صغار السن و كبار السن .. و المقطع قديم
زائر
لا حول ولاقوة الا بالله .. الناس صارت تستحلى الكذب ، المقطع قديم الله يشفيكم
عادل عبدالحي حمزة
نصحت الهيئة العامة للغذاء الدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر. الهيئة العامة للغذاء والدواء نسيتم حرف الواو ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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