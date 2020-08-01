رونالدو يدفع خيمينيز لاختيار صفوف يوفنتوس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المكسيكي راؤول خيمينيز يفضل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس بدلاً من مانشستر يونايتد، خلال فترة التعاقدات الصيفية، في حال رحيله عن صفوف فريقه وولفرهامبتون.
وأوضحت التقارير، أن خيمينيز يرغب في اللعب مع رونالدو في إيطاليا، لذلك فإنه سيرفض عرض مانشستر يونايتد بشكل رسمي؛ فيما يبحث اليوفي عن رأس حربة جديد في أقرب وقت مع الرحيل المؤكد للأرجنتيني جونزالو هيجواين، مما يجعل خيمينيز بمثابة الورقة الرابحة في سوق انتقالاته.
ومن الجدير بالذكر، أن راؤول خيمينيز يرتبط بعقد رسمي مع ناديه وولفرهامبتون حتى صيف 2023، مع توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو على الأقل.