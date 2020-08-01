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رونالدو يدفع خيمينيز لاختيار صفوف يوفنتوس

Time منذ 41 دقيقة
Views 1460
رونالدو يدفع خيمينيز لاختيار صفوف يوفنتوس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المكسيكي راؤول خيمينيز يفضل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس بدلاً من مانشستر يونايتد، خلال فترة التعاقدات الصيفية، في حال رحيله عن صفوف فريقه وولفرهامبتون.

وأوضحت التقارير، أن خيمينيز يرغب في اللعب مع رونالدو في إيطاليا، لذلك فإنه سيرفض عرض مانشستر يونايتد بشكل رسمي؛ فيما يبحث اليوفي عن رأس حربة جديد في أقرب وقت مع الرحيل المؤكد للأرجنتيني جونزالو هيجواين، مما يجعل خيمينيز بمثابة الورقة الرابحة في سوق انتقالاته.

ومن الجدير بالذكر، أن راؤول خيمينيز يرتبط بعقد رسمي مع ناديه وولفرهامبتون حتى صيف 2023، مع توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو على الأقل.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يشفيك يالنفسية إنت ،، كل شيء قلتوا عليه نفسيه جبتوا للناس المرض بهذة الكلمة . فعلا وزارة الحج منعت صغار السن و كبار السن .. و المقطع قديم
زائر
لا حول ولاقوة الا بالله .. الناس صارت تستحلى الكذب ، المقطع قديم الله يشفيكم
عادل عبدالحي حمزة
نصحت الهيئة العامة للغذاء الدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر. الهيئة العامة للغذاء والدواء نسيتم حرف الواو ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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