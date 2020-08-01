القبض على 3 أشخاص تورطوا بارتكاب 4 جرائم في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على (3) أشخاص تورطوا بارتكاب (4) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي.
ومن جانبه ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر).
وأوضح الرائد خالد الكريديس تورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.