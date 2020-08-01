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«النمر»: 67 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكولسترول الضار «LDL»

Time منذ ساعة
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«النمر»: 67 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكولسترول الضار «LDL»

الرياض (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أن 67 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكولسترول الضار «LDL».

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏حقيقه علمية: 67 جرامًا من المكسرات يوميا يخفض الكلسترول الضار (LDL) ب 0.26 مليمول/لتر" .

وأضاف "النمر" : " ملاحظات: بدون تحديد نوع "معين" من المكسرات. ينصح بكميّة قليلة مثلاً ملء كف اليد يومياً وليس الإكثار منها"؛ فيما قال أن: " 1جرام من التمر ينتج سعرات حراريه تعادل 5 أضعاف السعرات الناتجه من 1 جم مانجو أو كمثرى".

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أحدث التعليقات

زائر
الله يشفيك يالنفسية إنت ،، كل شيء قلتوا عليه نفسيه جبتوا للناس المرض بهذة الكلمة . فعلا وزارة الحج منعت صغار السن و كبار السن .. و المقطع قديم
زائر
لا حول ولاقوة الا بالله .. الناس صارت تستحلى الكذب ، المقطع قديم الله يشفيكم
عادل عبدالحي حمزة
نصحت الهيئة العامة للغذاء الدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر. الهيئة العامة للغذاء والدواء نسيتم حرف الواو ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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