وظائف إدارية شاغرة بشركة إمداد الخبرات

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة إمداد الخبرات وظائف إدارية شاغرة للعمل في الشركة بمدينة الرياض، وذلك بمسميات أخصائي عمليات التوظيف، وأخصائي حسابات.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
كما اشترطت على المتقدم أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :
أخصائي عمليات التوظيف: أضغط هنا
أخصائي حسابات: أضغط هنا