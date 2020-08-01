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خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من ملك الأردن ورئيس تركمانستان

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من ملك الأردن ورئيس تركمانستان

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ جلالته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالة ملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يشفيك يالنفسية إنت ،، كل شيء قلتوا عليه نفسيه جبتوا للناس المرض بهذة الكلمة . فعلا وزارة الحج منعت صغار السن و كبار السن .. و المقطع قديم
زائر
لا حول ولاقوة الا بالله .. الناس صارت تستحلى الكذب ، المقطع قديم الله يشفيكم
عادل عبدالحي حمزة
نصحت الهيئة العامة للغذاء الدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر. الهيئة العامة للغذاء والدواء نسيتم حرف الواو ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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