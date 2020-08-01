الأعداد السابقة للصحيفة

رمي الجمرات قديما وحديثا

Time منذ 27 دقيقة
Views 585
رمي الجمرات قديما وحديثا
Time واتساب

أحدث التعليقات

ناصر
سؤال : من يضمن ان البضائع الموجوده في السوبرماكتات ومراكز التسويق من : عطور وادوات قرطاسيه ومكتبيه ومنظفات ارضيه وادوات منزليه وتباع باسعار عاليه لديهم هي ليست اساسا مأخوذه من محلات ابو 5 ريالات ؟
. راعــي الـددســـن .
لاحــــول ولا قــــوة إلا بالله . إنـا لله وإنـا إليـــه راجعـــون . الله يرحـمها ويجـعل مثـواها الجنه .
خالد
⏸ اقرؤوا عن الصيام المتقطع فله فوائد علاجيه صحيه ونفسيه وجنسيه كبيره جدا ..ويرفع مناعة الجسم ضد الامراض . والصيام المتقطع سهل لكل الاعمار ومريح وحارق للدهون وتخفيض الوزن .
. راعــي الـددســـن .
ونسيـتوا المـسواك ومـاء زمـزم والقـرآن الكـريـم والنظاره إللي داخلها صور والبيضه داخلها عصفور وسـجادة الصـلاة و المسـابيـح وأشياء كثيره مبـاركه الله علــى زمـان الطيــــبين .🤗🤗🤗.
مطر الاسود
حط على الرف , مثله مثل الطاعون والجدري والملاريا والتيفوئيد والانفلونزا ----- والحبل على الجرار

أخر الأخبار

الخضيري: احذروا من الطبخ بالقصدير
الخضيري: احذروا من الطبخ بالقصدير
Time منذ 11 دقيقة Views 1128
رمي الجمرات قديما وحديثا
رمي الجمرات قديما وحديثا
Time منذ 27 دقيقة Views 585
مرض فتّاك ينهي حياة بنات مقيم أردني في مكة
مرض فتّاك ينهي حياة بنات مقيم أردني في مكة
Time منذ 47 دقيقة Views 2222
بالفيديو.. حجاج يوجهون كلمة شكر لـ "الملك سلمان":"بارك الله في السعوديين قيادة وشعباً"
بالفيديو.. حجاج يوجهون كلمة شكر لـ "الملك سلمان":"بارك الله في السعوديين قيادة وشعباً"
Time منذ 53 دقيقة Views 1608
‏الكويت تحظر السفر إلى عدد من الدول بسبب الجائحة
‏الكويت تحظر السفر إلى عدد من الدول بسبب الجائحة
Time منذ ساعة Views 1761
بالفيديو.. هدايا كان يقدمها الحجاج لأهاليهم خلال القرن الماضي
بالفيديو.. هدايا كان يقدمها الحجاج لأهاليهم خلال القرن الماضي
Time منذ ساعة Views 1681
بالصور.. طرح أول هامر كهربائية من جنرال موتورز خريف2021
بالصور.. طرح أول هامر كهربائية من جنرال موتورز خريف2021
Time منذ ساعة Views 1154
إيران تمتنع عن معاقبة قيادي سابق بالحرس الثوري في اغتصاب فتاة وقتلها
إيران تمتنع عن معاقبة قيادي سابق بالحرس الثوري في اغتصاب فتاة وقتلها
Time منذ ساعة Views 1731
بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مكة المكرمة
بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1690
الفستق يساعد على خسارة الوزن
الفستق يساعد على خسارة الوزن
Time منذ ساعة Views 1343