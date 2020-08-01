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رمي الجمرات قديما وحديثا
منذ 27 دقيقة
585
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أحدث التعليقات
ناصر
سؤال : من يضمن ان البضائع الموجوده في السوبرماكتات ومراكز التسويق من : عطور وادوات قرطاسيه ومكتبيه ومنظفات ارضيه وادوات منزليه وتباع باسعار عاليه لديهم هي ليست اساسا مأخوذه من محلات ابو 5 ريالات ؟
. راعــي الـددســـن .
لاحــــول ولا قــــوة إلا بالله . إنـا لله وإنـا إليـــه راجعـــون . الله يرحـمها ويجـعل مثـواها الجنه .
خالد
⏸ اقرؤوا عن الصيام المتقطع فله فوائد علاجيه صحيه ونفسيه وجنسيه كبيره جدا ..ويرفع مناعة الجسم ضد الامراض . والصيام المتقطع سهل لكل الاعمار ومريح وحارق للدهون وتخفيض الوزن .
. راعــي الـددســـن .
ونسيـتوا المـسواك ومـاء زمـزم والقـرآن الكـريـم والنظاره إللي داخلها صور والبيضه داخلها عصفور وسـجادة الصـلاة و المسـابيـح وأشياء كثيره مبـاركه الله علــى زمـان الطيــــبين .🤗🤗🤗.
مطر الاسود
حط على الرف , مثله مثل الطاعون والجدري والملاريا والتيفوئيد والانفلونزا ----- والحبل على الجرار
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