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إيران تمتنع عن معاقبة قيادي سابق بالحرس الثوري في اغتصاب فتاة وقتلها

Time منذ ساعة
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إيران تمتنع عن معاقبة قيادي سابق بالحرس الثوري في اغتصاب فتاة وقتلها

طهران (صدى):
أصدرت المحكمة العليا الإيرانية في طهران، حكمًا بتبرئة سلمان خدادادي، القيادي السابق في الحرس الثوري والنائب السابق، من تهمة اغتصاب زهراء نافيد بور، والتي وجدت مقتولة العام الماضي.

وأدانت المحكمة القيادي المذكور بتهمة إقامة "علاقة غير مشروعة" معها؛ حيث قضت عليه بالفصل من الخدمة لمدة عامين بالإضافة إلى 99 جلدة بسبب إقامته علاقة غير شرعية مع الضحية التي وجدت مقتولة في 6 يناير 2019.

وكانت زهراء نافيدبور، قد اتهمت النائب خدادادي باغتصابها وتهديدها بالقتل إذا أباحت بالسر قبل قتلها، ورفعت شكوى بذلك أمام المحاكم دون نتيجة، لأن النائب كان صاحب منصب رفيع في أجهزة الاستخبارات واستخدم نفوذه لتعطيل القضية.

 

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أحدث التعليقات

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مطر الاسود
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