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عبدالعزيز بغلف يعلق على تصريحات إعلامي بشأن الداعم الحقيقي لصفقات النصر

Time منذ 7 دقائق
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عبدالعزيز بغلف يعلق على تصريحات إعلامي بشأن الداعم الحقيقي لصفقات النصر

طلال الغامدي (صدى):
علق عبدالعزيز أحمد بغلف، العضو الذهبي في نادي النصر، اليوم السبت، على تصريحات الإعلامي صالح الحناكي بعدما شكك الأخير بهوية الشخص الداعم لصفقات نادي النصر.

وكان الحناكي قد قال: " التكتيك الجديد ربط الصفقات بأعضاء الشرف.. للتغطية على الداعم الحقيقي"؛ مضيفًا: " عضو شرف إذا شد حيله ودعم دفع 100 ألف أو مئتي ألف أو جوائز آيفون .. هل أحد يصدق أنه يمول صفقات بملايين الريالات ..؟!" .

وأعاد عبدالعزيز بغلف تغريدة الحناكي، قائلًا: " حاولت أن أعرف من أنت.. سألت فلم يفدني أحد على علم أستند عليه غير ما هو موجود في البايو الخاص بك، صحفي مع وقف التنفيذ.!، سؤالي عنك .. حتى لا أكون جاهلًا فالجهل أحيانًا يجعل الشخص يبحر بمخيلته فيرى القرد غزالًا، ولا أظن أن لديك الشجاعة ولو تلميحًا بذكر من تقصد بالداعم الحقيقي.. افعلها ولك جوال ".

وكانت وسائل إعلام، قد كشفت أن "بغلف" هو من تكلف بصفقة انضمام ما يكون للنصر بعد نجاح عملية إنهاء عقده مع غلطة سراي التركي، فيما قال صفوان السويكت رئيس نادي النصر إن الأمير خالد بن فهد هو من تكفل بصفقة عسيري.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يشفيك يالنفسية إنت ،، كل شيء قلتوا عليه نفسيه جبتوا للناس المرض بهذة الكلمة . فعلا وزارة الحج منعت صغار السن و كبار السن .. و المقطع قديم
زائر
لا حول ولاقوة الا بالله .. الناس صارت تستحلى الكذب ، المقطع قديم الله يشفيكم
عادل عبدالحي حمزة
نصحت الهيئة العامة للغذاء الدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر. الهيئة العامة للغذاء والدواء نسيتم حرف الواو ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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