اثارة مونديال عسير تُشعل ليالي العيد الباردة بقمم ربع النهائي بأبها

محمد بن طحيطح (صدى):
تشتعل المنافسة والإثارة الكروية وسط الأجواء الباردة والممطرة التي تعيشها منطقة عسير خلال هذه الأيام وذلك بإنطلاق منافسات الدور ربع النهائي من مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم ضمن فعاليات صيف أبها 2020م بتنظيم وإشراف أمانة منطقة عسير على ملعب المشهد بأبها .
ويقام مساء الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لقائين مثيرين يجمع الأول منهما عند التاسعة مساءً فريق غرناطة من خميس مشيط بفريق الرعب من نجران .
غرناطة وصيف المونديال الماضي الذي تمكّن في النسخة الحالية من تسجيل 6 أهداف وقبِل في شباكه هدف وحيد ، يخشى مفاجأة ضيف المنطقة النجراني الذي سجّل 3 أهداف واهتز مرماه مثلها .
وفي السهرة الكروية عند الـ 10.30م يصطدم الوطن صاحب أقوى خط دفاع بالبطولة بالفيصل أبها الشرس هجومياً .
الوطن أحرز خلال البطولة 5 أهداف ولا زالت شباكه نظيفة حتى الآن ، فيما قبلت شباك الفيصل 5 أهداف إلا أن مهاجموه سجّلوا 11 هدفاً فهل تصمد دفاعات الوطن أمام هذا الإعصار الهجومي الفيصلاوي .
وفي مباراتي الإثنين يلتقي في قمة الـ 9.00م حامل اللقب الأخير المشاهير من سراة عبيدة برصيد 5 أهداف وفي مرماه 3 أهداف لممثل محافظة محايل الوحدة العاصمي الذي وصل إلى هذا الدور بتميز دفاعي بقبوله هدف وحيد وإحراز 3 أهداف .
آخر السهرات الكروية تجمع عميد حسوة من رجال ألمع بالصقور من خميس مشيط ، عميد حسوة يدخل اللقاء برصيد 4 أهداف هجومياً وهدف وحيد في مرماه ، فيما يدخل الصقور هذا اللقاء برغبة المحافظة على رتم الإنضباط التكتيكي لديه والذي انتهت به مباراتيه السابقتين بهدفين له وعليه وتمكّن من التحليق لدور الثمانية بركلات الترجيح في لقائي نجمة الخميس واتحاد الرايات .
ويُقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية وبذلك أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار " #هوايتنا_بحذر " والذي يهدف إلى تعزيز الجوانب الإحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة ، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لن تُعطّل ممارسة أي هواية فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلباً بالآخر ، وكما كان شعار العودة بحذر فكذلك من حق الجميع ممارسة هواياته بشكل طبيعي ولكن ( بحذر ) .
واشاد زوار المونديال من الجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بهذا الكرنفال الذي يسهم في تنمية المهارات الرياضية لدى الشباب ويحظى بإهتمام ورعاية سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وسعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي وإدارة الفعاليات بأمانة عسير بإشراف المهندس علي الحيد .