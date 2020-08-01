الأعداد السابقة للصحيفة

"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة

Time منذ ساعة
Views 1556
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة

مكة المكرمة (صدى):
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام لتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والصحية، وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والعاملين في البيت العتيق، في ظل ما تمر به بلادنا المباركة من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقد كثفت الرئاسة جهودها واستنفدت طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٤١هـ، بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير حيث تم رفع عمليات غسيل الحرم لـ (١٠) مرات يومياً يتم خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة أكثر من (٣٥٠٠) عامل وعاملة تم تأهيلهم، حيث يتم استخدام أجود أنواع المطهرات وأفضل المعقمات والمعطرات الصديقة للبيئة والتي تم جلبها خصيصاً للمسجد الحرام، بحيث يتم استخدام ما يقارب ( ٥٤٠٠٠) لتر يومياً من المطهرات أثناء الغسيل، وذلك باستخدام (٩٥) معدة وآلية غسيل حديثة.

وتقوم الرئاسة باستخدام ما يقارب ( ٢٤٠٠ لترٍ) من المعقمات يومياً، منها ( ١٥٠٠ لتر) للأسطح، و (٩٠٠ لتر) كمعقمات يدوية، بالإضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بأكثر من (١٠٥٠ لترا) من المعطرات الفاخرة لتعطير بيت الله الحرام والسجاد والعناية به خير عناية.

وتأتي تلك الخدمات الجليلة التي تقوم بها الرئاسة تجسيداً لقوله تعالى ﴿وَطَهِّر بَيتِيَ لِلطّائِفينَ وَالقائِمينَ وَالرُّكَّعِ السُّجودِ﴾، بمتابعة ميدانية مستمرة من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتسخير كافة الإمكانيات والطاقات، وبذل المزيد من الجهود وتوفير أرقى الخدمات لبيت الله الحرام، لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ولكي يتمكنوا من تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب يا دكتــوره بكـره يـذوب الثلــج ويطلــع المَــرج .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله على رجـوعـه لــــك .
. راعــي الـددســـن .
.😂😂📱😂😂📱😂😂.
. راعــي الـددســـن .
｝حيــوانـات تســرق حيــوانـات｛
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

أخر الأخبار

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
Time منذ 16 دقيقة Views 1296
بالفيديو.. حقيقة استدعاء الفاشينيستا خلود للتحقيق بقضية غسل الأموال
بالفيديو.. حقيقة استدعاء الفاشينيستا خلود للتحقيق بقضية غسل الأموال
Time منذ 41 دقيقة Views 717
اتهامات تطال 3 شبان باختراق حسابات بارزة
اتهامات تطال 3 شبان باختراق حسابات بارزة
Time منذ 59 دقيقة Views 443
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1719
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة
Time منذ ساعة Views 1556
فاشينيستا كويتية وزوجها الأردني متورطان في قضية غسيل الأموال
فاشينيستا كويتية وزوجها الأردني متورطان في قضية غسيل الأموال
Time منذ ساعة Views 924
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
Time منذ ساعة Views 1283
بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى
بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى
Time منذ ساعة Views 1437
أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Time منذ ساعتين Views 1816
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
Time منذ ساعتين Views 1697