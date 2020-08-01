بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى

أميرة خالد (صدى):
طرح الفنان رابح صقر أغنية جديدة بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، من المستشفى سالماً.
وكتب الفنان على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" بهالمناسبة العظيمة اللي مَن الله علينا بخروج مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى بصحة وعافية، يسعدني أن أقدم لكم أغنية لاباس، من كلمات: الامير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد ومن ألحاني".
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين غادر أول أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.