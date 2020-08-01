أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات (صدى):
يواجه نادي آرسنال نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، في ديربي لندني مثير بالدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ حيث يستهدف الفريقان التتويج باللقب في ختام الموسم الكروي بإنجلترا بعدما توج ليفربول بلقب الدوري كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة.
وتقام المباراة على ملعب (ويمبلي) في الساعة السابعة والنصف مساء (بتوقيت المملكة)؛ فيما صعد آرسنال للدور النهائي بعدما أطاح بعقبة ليدز يونايتد بنتيجة (1-0) في الدور الثالث ثم تخطى بورنموث بنتيجة (2-1) بالدور الرابع وفاز على بورتسموث بنتيجة (2-0) في الدور الخامس.
وكان تشيلسي قد تأهل بعدما أقصى نوتينغهام فورست بنتيجة (2-0) في الدور الثالث ثم فاز على هال سيتي بنتيجة (2-1) في الدور الرابع وأطاح بعقبة ليفربول بنتيجة (2-0) في الدور الخامس؛ بينما يعد آرسنال الأكثر تتويجا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد (13 لقبا) آخرها عام 2017 بينما فاز تشيلسي 8 مرات آخرها عام 2018.
ويعتبر لقاء الليلة هو رقم (201) في ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي الذي بدأ يوم 9 نوفمبر 1907 وفاز به تشيلسي بنتيجة 2-1 بينما خرجت آخر مواجهة بالتعادل في شهر يناير الماضي بالدوري؛ فيما يتفوق آرسنال برصيد 76 انتصارا بينما فاز تشيلسي 65 مرة وتعادلا 59 مرة، ويعد الإيفواري ديديه دروجبا الأكثر تسجيلا في هذا الديربي بعدما أحرز 13 هدفا كلها بقميص تشيلسي.
ويغيب عن آرسنال عدة لاعبين على رأسهم جابريل مارتينيلي والحارس بيرند لينو وكالوم تشامبيرس وشكودران موستافي وبابلو ماري وسيدريك سواريس، فيما يفتقد تشيلسي خدمات لاعبه بيلي جيلمور للإصابة، ويعتمد المدرب لامبارد على طريقته (3-4-3) بوجود الحارس ويلي كاباييرو وأمامه ثلاثي خط الدفاع كورت زوما وأنطونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا.