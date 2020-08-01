طريقة استخدام تطبيقين في آن واحد على هاتف أندرويد

وكالات (صدى):
يتيح وضع تقسيم الشاشة في هواتف أندرويد إمكانية استخدام تطبيقين في آن واحد، مع العلم أن طريقة العمل بهما قد تختلف بحسب نوع الهاتف المستخدم.
وللاستفادة من هذه الخاصية يتم اتباع ما يلي :
1- الضغط باستمرار على زر التطبيقات الأخيرة
2- تحديد التطبيق المراد عرضها في وضع تقسيم الشاشة
3- عند فتح التطبيق يتم الضغط باستمرار على زر التطبيقات الأخيرة مرة أخرى واختيار واحدة منها
4- عند تقسيم الشاشة إلى قسمين، يتم الضغط مرة أخرى على زر التطبيقات الأخيرة، واختيار التطبيق الثاني المراد إظهاره في وضع تقسيم الشاشة، وحينها سيتم عرض التطبيقين في نفس الوقت على الجهاز.