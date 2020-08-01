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الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي

Time منذ ساعتين
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الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي

أبو ظبي (صدى):
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفق المتطلبات الرقابية ومعايير السلامة والجودة العالمية.

ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وأوضحت المؤسسة أن عملية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، تتمثل في إنتاج الحرارة داخل المفاعل للمرة الأولى بشكل آمن من أجل توليد البخار الذي يعمل بدوره على دوران التوربين لإنتاج الكهرباء، حيث ركز خبراء فريق تشغيل المفاعلات المعتمد على التحكم الآمن بهذه العملية وكذلك التحكم بمستوى الطاقة الناتجة عن المفاعل، وبعد اختبارات عدة ستكون المحطة الأولى جاهزة للربط مع شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والقطاعات التجارية في الإمارات.

وأكدت المؤسسسة أن المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ستنتج 25 في المئة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية النووية وسلسلة إمداد محلية.

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طـيب يا دكتــوره بكـره يـذوب الثلــج ويطلــع المَــرج .
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الحــمد لله على رجـوعـه لــــك .
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｝حيــوانـات تســرق حيــوانـات｛
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الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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