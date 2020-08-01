أول رد إماراتي على تصريح وزير الدفاع التركي الاستفزازي

أبو ظبي (صدى):
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاستفزازي عن الإمارات ومصر بشأن سوريا وليبيا.
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي " .
وأضاف أنور قرقاش: " فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي " .