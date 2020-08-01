الأعداد السابقة للصحيفة

أول رد إماراتي على تصريح وزير الدفاع التركي الاستفزازي

Time منذ ساعتين
Views 2785
Comment 1
أول رد إماراتي على تصريح وزير الدفاع التركي الاستفزازي

أبو ظبي (صدى):
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاستفزازي عن الإمارات ومصر بشأن سوريا وليبيا.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي " .

وأضاف أنور قرقاش: " فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب يا دكتــوره بكـره يـذوب الثلــج ويطلــع المَــرج .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله على رجـوعـه لــــك .
. راعــي الـددســـن .
.😂😂📱😂😂📱😂😂.
. راعــي الـددســـن .
｝حيــوانـات تســرق حيــوانـات｛
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

أخر الأخبار

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
Time منذ 15 دقيقة Views 1294
بالفيديو.. حقيقة استدعاء الفاشينيستا خلود للتحقيق بقضية غسل الأموال
بالفيديو.. حقيقة استدعاء الفاشينيستا خلود للتحقيق بقضية غسل الأموال
Time منذ 41 دقيقة Views 712
اتهامات تطال 3 شبان باختراق حسابات بارزة
اتهامات تطال 3 شبان باختراق حسابات بارزة
Time منذ 58 دقيقة Views 443
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1716
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة
Time منذ ساعة Views 1553
فاشينيستا كويتية وزوجها الأردني متورطان في قضية غسيل الأموال
فاشينيستا كويتية وزوجها الأردني متورطان في قضية غسيل الأموال
Time منذ ساعة Views 917
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
Time منذ ساعة Views 1283
بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى
بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى
Time منذ ساعة Views 1437
أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Time منذ ساعتين Views 1812
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
Time منذ ساعتين Views 1695