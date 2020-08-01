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أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية

Time منذ 3 ساعات
Views 2633
أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية

الرياض (صدى):
ذكرت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه غادر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.

وكان آل الشيخ أجرى في يناير الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا.

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. راعــي الـددســـن .
طـيب يا دكتــوره بكـره يـذوب الثلــج ويطلــع المَــرج .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله على رجـوعـه لــــك .
. راعــي الـددســـن .
.😂😂📱😂😂📱😂😂.
. راعــي الـددســـن .
｝حيــوانـات تســرق حيــوانـات｛
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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