تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية
منذ 3 ساعات
2633
الرياض (صدى):
ذكرت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه غادر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.
وكان آل الشيخ أجرى في يناير الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
طـيب يا دكتــوره بكـره يـذوب الثلــج ويطلــع المَــرج .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله على رجـوعـه لــــك .
. راعــي الـددســـن .
.😂😂📱😂😂📱😂😂.
. راعــي الـددســـن .
｝حيــوانـات تســرق حيــوانـات｛
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
أخر الأخبار
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
منذ 15 دقيقة
1293
بالفيديو.. حقيقة استدعاء الفاشينيستا خلود للتحقيق بقضية غسل الأموال
منذ 40 دقيقة
707
اتهامات تطال 3 شبان باختراق حسابات بارزة
منذ 58 دقيقة
443
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منذ ساعة
1716
"شؤون الحرمين" تكثف الجهود بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة
منذ ساعة
1553
فاشينيستا كويتية وزوجها الأردني متورطان في قضية غسيل الأموال
منذ ساعة
917
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
منذ ساعة
1283
بالفيديو.. رابح صقر يطرح أغنية جديدة بمناسبة خروج الملك سلمان من المستشفى
منذ ساعة
1437
أبرز المعلومات عن لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
منذ ساعتين
1812
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
منذ ساعتين
1695