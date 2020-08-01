تألق زلاتان إبراهيموفيتش يعيد تصريحه القديم

وكالات (صدى):
تألق اللاعب السويدي صاحب الـ38 عاما، زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف ميلان الإيطالي، في الفترة الأخيرة، ليعيد تصريحا سابقا كان قد صرح به.
وكشف إبراهيموفيتش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن تصريح قديم له وذلك بعد تألقه في الآونة الأخيرة برفقة فريقه الإيطالي، حيث قال فيه: "أستطيع تقديم اللعب بنفس مستواي حتى سن الـ 50"، ليعيد التغريدة بعنوان "اتفق مع زلاتان".
وانضم اللاعب السويدي للروسونيري، في يناير الماضي، بعقد يمتد لـ 6 أشهر، ومنذ ذلك الوقت سجل 10 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال 19 مباراة بجميع المسابقات.