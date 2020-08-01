عبلة كامل تظهر في فستان أسود يوم خطوبتها قبل 20 عامًا (صورة)

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية عبلة كامل، في صورة نادرة لها برفقة طليقها الفنان الراحل محمود الجندي، من حفل خطوبتها قبل 20 عاما؛ حيث ارتدت فستانًا جذب الأنظار بلونه.
وبدت عبلة كامل وهي ترتدي فستانا أسود اللون في حفل الخطوبة ولحظة قيام محمود الجندي بتلبيسها "دبلة الخطوبة"؛ فيما استغرب الجمهور من ارتدائها للملابس السوداء بدلا من البيضاء على غير المعتاد متسائلين عن سبب ذلك.
وأوضح بعض المتابعين، أن هذه الإطلالة جزء من اختلاف الممثلة الكبيرة وتميزها وميلها إلى البساطة، غير أن القصة وراء ذلك هي أن قصة حب جمعت عبلة كامل ومحمود الجندي خلال تصويرهما مسلسل "حديث الصباح والمساء" وظن الجمهور أنهما متزوجان بسبب قوة علاقتهما؛ حيث أعلنا الخطوبة وفاجأها وقتها بتلبيسها الدبلة رسميا في الكواليس.