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عبلة كامل تظهر في فستان أسود يوم خطوبتها قبل 20 عامًا (صورة)

Time منذ 3 أيام
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عبلة كامل تظهر في فستان أسود يوم خطوبتها قبل 20 عامًا (صورة)

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية عبلة كامل، في صورة نادرة لها برفقة طليقها الفنان الراحل محمود الجندي، من حفل خطوبتها قبل 20 عاما؛ حيث ارتدت فستانًا جذب الأنظار بلونه.

وبدت عبلة كامل وهي ترتدي فستانا أسود اللون في حفل الخطوبة ولحظة قيام محمود الجندي بتلبيسها "دبلة الخطوبة"؛ فيما استغرب الجمهور من ارتدائها للملابس السوداء بدلا من البيضاء على غير المعتاد متسائلين عن سبب ذلك.

وأوضح بعض المتابعين، أن هذه الإطلالة جزء من اختلاف الممثلة الكبيرة وتميزها وميلها إلى البساطة، غير أن القصة وراء ذلك هي أن قصة حب جمعت عبلة كامل ومحمود الجندي خلال تصويرهما مسلسل "حديث الصباح والمساء" وظن الجمهور أنهما متزوجان بسبب قوة علاقتهما؛ حيث أعلنا الخطوبة وفاجأها وقتها بتلبيسها الدبلة رسميا في الكواليس.

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د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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