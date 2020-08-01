الرئيس البرازيلي: الجميع سيصابون بعدوى الفيروس

برازيليا (صدى):
أدلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تعافى مؤخرا من الفيروس المستجد، بتصريحات صادمة؛ حيث صرح بأن الجميع سيصابون بالعدوى.
وأوضح جايير بولسونارو، خلال اجتماع مع أنصاره في بلدية باج: " أنا موجود في مجموعة الخطر، وبالتالي لم أظهر بتاتا الإهمال، كنت أعرف أنني في يوم من الأيام سأصاب بالعدوى، للأسف، أعتقد أنكم جميعا ستصابون يوما ما بهذه العدوى " .
واستعرض الرئيس البرازيلي، أمام مؤيديه علبة من دواء هيدروكسي كلوروكين، وأكد لهم أنه سبب تعافيه من كوفيد-19؛ مضيفًا: "تؤسفني كثيرا هذه الوفيات، يموت الناس كل يوم لعدد من الأسباب، هذه هي سنة الحياة".
ويدعو رئيس البرازيل دومًا إلى فرض "العزلة الشاقولية"، التي تقتضي فرض العزلة الذاتية فقط على المواطنين من مجموعة الخطر (المصابين بأمراض مزمنة) والذين يزيد عمرهم عن 60 عاما.