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الرئيس البرازيلي: الجميع سيصابون بعدوى الفيروس

Time منذ ساعة
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الرئيس البرازيلي: الجميع سيصابون بعدوى الفيروس

برازيليا (صدى):
أدلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تعافى مؤخرا من الفيروس المستجد، بتصريحات صادمة؛ حيث صرح بأن الجميع سيصابون بالعدوى.

وأوضح جايير بولسونارو، خلال اجتماع مع أنصاره في بلدية باج: " أنا موجود في مجموعة الخطر، وبالتالي لم أظهر بتاتا الإهمال، كنت أعرف أنني في يوم من الأيام سأصاب بالعدوى، للأسف، أعتقد أنكم جميعا ستصابون يوما ما بهذه العدوى " .

واستعرض الرئيس البرازيلي، أمام مؤيديه علبة من دواء هيدروكسي كلوروكين، وأكد لهم أنه سبب تعافيه من كوفيد-19؛ مضيفًا: "تؤسفني كثيرا هذه الوفيات، يموت الناس كل يوم لعدد من الأسباب، هذه هي سنة الحياة".

ويدعو رئيس البرازيل دومًا إلى فرض "العزلة الشاقولية"، التي تقتضي فرض العزلة الذاتية فقط على المواطنين من مجموعة الخطر (المصابين بأمراض مزمنة) والذين يزيد عمرهم عن 60 عاما.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
جزاه الله خير
ابوبدر
بصراحة ما اعرف مين الوم الاب اللي قتل بنته والا البنت اللي اصرت على انها تسوي علاقة محرمة وتتسبب في هذي المصيبة. بطبيعة الحال القتل لا مبرر له. ولكن الرجل يفور دمه ويغلي اذا الناس في بلده او قريته صارت تتكلم عن بنته وفضحته ومرغت سمعته وسمعة اسرتها بالتراب. لا حول ولا قوة الا بالله. علشان كذا نقول لكل فتاة وكل امرأة حافظي على نفسك وعلى شرفك وتراك ملزومة امام الله وامام والديك والمجتمع بكل افعالك. واقول لكل شاب اتق الله في بنات الناس ولا تنجرف وراء النسوان حتى لو هن دعوك لفعل الغلط واعرف انك راح تتحاسب عند الله وبتلقى الجزاء بالدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة. ملاحظة: لازم الجامعة العربية تنشىء لجنة امنية اجتماعية طبية اقتصادية لدراسة وبحث اسباب القتل. ومعرفة اسبابه ومحاولة ايجاد انظمة وبرامج للحد من هذا السلوك الشنيع.
زعيم اااسيا
اعلامنا يبغاله عجل يرفس فيهم لين يفتح عقولهم بالله هذا خبر ينشر في موقع سعودي يهتم بالاخبار حرام ارسلها بالواتس عاد انزلها في موقع

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