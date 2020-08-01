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رجل أمن يتضرع إلى الله
منذ 8 دقائق
315
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
أطيب التمنيات والرفاه العزيز بعزة القادر سبحانه و تعالى خمسين سنة انشاءالله قادمة تهاني وافراح بشاب عرف السياسة فوق الطاولة بإقناع منذ توليه حفظة ألله ومن تحت الطاولة يولولون ويئن ونكشف القناع نفاق وتامر وخيانات وكلمة قيلت فوق الطاولة لا إرهاب ولا استعمار بلد عربي بلسان عربي وشعب عربي اصطفاه ألله بإطهر كتاب انزل نور لاضلام حزم وعزم من نور ألله كتاب وسنه لاغلو ولا تفريط وسطية .. إخوان غلو وملالي كفر وجامع المرشدين مستعمر عثماني وعزز ببوق الإرهاب دولة مال ليقطر المرتزقة وحلم حلمه ابليس إني بالجنه أمس ليس اليوم انقلبت ٠٠ لله در من أعانه سبحانه اجتثاث إرهاب وفساد امس نحزم وغدا نعزم ولا نلتفت لامس شعب صبر ونال ولله الفضل والمنه ..امن وقوت وفضل وشعب ثابت لاتراب إلى تراب أجدادي منها خرجنا بعز وفيه ندفن بعز صدقت قول بفعل أسد الشباب اجتثاث ضال فساد ونطله يسقطون وجتثاث إرهاب قول وإرهاب إنسان السعودي رفع الرأس بفضله سبحانه وتسخير 🕋🇸🇦🙏
QLQ
... ع مين تلعبها
هموس
يعتبر مخالف لكلام وزارة الداخلية و وزارة الحج والعمرة اللي تقول يمنع حج صغار السن وكبار السن
QLQ
... اللهم لا شماته
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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