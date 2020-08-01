الجيش الليبي للسفن والطائرات: ممنوع الاقتراب

طرابلس (صدى):
أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا تحذيريا، للسفن والطائرات التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد
وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".
ويأتي تحذير المسماري في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الزحف شرقا للاستيلاء على مدينة سرت الإستراتيجية.