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الجيش الليبي للسفن والطائرات: ممنوع الاقتراب

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الجيش الليبي للسفن والطائرات: ممنوع الاقتراب

طرابلس (صدى):
أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا تحذيريا، للسفن والطائرات التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

ويأتي تحذير المسماري في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الزحف شرقا للاستيلاء على مدينة سرت الإستراتيجية.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أطيب التمنيات والرفاه العزيز بعزة القادر سبحانه و تعالى خمسين سنة انشاءالله قادمة تهاني وافراح بشاب عرف السياسة فوق الطاولة بإقناع منذ توليه حفظة ألله ومن تحت الطاولة يولولون ويئن ونكشف القناع نفاق وتامر وخيانات وكلمة قيلت فوق الطاولة لا إرهاب ولا استعمار بلد عربي بلسان عربي وشعب عربي اصطفاه ألله بإطهر كتاب انزل نور لاضلام حزم وعزم من نور ألله كتاب وسنه لاغلو ولا تفريط وسطية .. إخوان غلو وملالي كفر وجامع المرشدين مستعمر عثماني وعزز ببوق الإرهاب دولة مال ليقطر المرتزقة وحلم حلمه ابليس إني بالجنه أمس ليس اليوم انقلبت ٠٠ لله در من أعانه سبحانه اجتثاث إرهاب وفساد امس نحزم وغدا نعزم ولا نلتفت لامس شعب صبر ونال ولله الفضل والمنه ..امن وقوت وفضل وشعب ثابت لاتراب إلى تراب أجدادي منها خرجنا بعز وفيه ندفن بعز صدقت قول بفعل أسد الشباب اجتثاث ضال فساد ونطله يسقطون وجتثاث إرهاب قول وإرهاب إنسان السعودي رفع الرأس بفضله سبحانه وتسخير 🕋🇸🇦🙏
QLQ
... ع مين تلعبها
هموس
يعتبر مخالف لكلام وزارة الداخلية و وزارة الحج والعمرة اللي تقول يمنع حج صغار السن وكبار السن
QLQ
... اللهم لا شماته
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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