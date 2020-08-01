الصحة العالمية: كورونا سيمتد أثره لعقود مقبلة

جنيف (صدى):
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الجمعة، بأن فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.
وقال تيدروس: " الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة ".
وأوضح تيدروس أنه على الرغم من أن المعرفة عن الفيروس الجديد زادت لكن الكثير من الأسئلة لا زالت دون إجابة ولا يزال الأفراد معرضون للخطر جراء المرض.
وأضاف: " الكثير من الدول التي ظنت أنها تخطت الأسوأ تكافح الآن في مواجهة بؤر تفش جديدة، وبعض الدول التي كان تأثرها أقل في الأسابيع الأولى تشهد الآن أعدادا متزايدة لحالات الإصابة والوفيات ".
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